Pai morre após picada de abelha; filha aciona socorro, mas reanimação falha

Jailson Berkembrock, 40 anos, morreu na tarde de terça-feira (9/9) em Apiúna, no Vale do Itajaí (SC), após ser picado por uma abelha perto de casa. Alérgico, ele conseguiu entrar no imóvel, avisar a filha e tomar um remédio, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória antes da chegada do socorro.

Segundo relatos, a jovem acionou os bombeiros voluntários e o Samu imediatamente. As equipes levaram mais de 30 minutos para alcançar o local devido à distância e, ao chegar, iniciaram manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, sem sucesso. O óbito foi confirmado em seguida.

Choque anafilático: sinais de alerta

Inchaço rápido de face, lábios ou garganta, falta de ar, urticária generalizada, tontura e queda de pressão exigem atendimento imediato (192/193) .

Pessoas com histórico de alergia grave a picadas devem carregar autoinjetor de adrenalina e orientar familiares sobre uso e primeiros socorros.

Após qualquer reação alérgica a insetos, é recomendável acompanhamento médico para avaliação e prevenção.

Fonte: NSC Total.

Redigido por: Contilnet.