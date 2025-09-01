Pai contrata máquina particular para abrir ramal em Sena e garantir que filhos tenham acesso à escola

Em Sena Madureira, a precariedade das estradas rurais tem obrigado moradores a recorrer a soluções próprias para garantir direitos básicos, como a educação dos filhos. Um pai de família, morador do ramal do Oriente, próximo ao Rio Macauã, precisou contratar uma máquina particular para abrir o ramal e permitir que seus filhos chegassem à escola em segurança.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o homem relatou sua indignação: “Eu já esperei muitos dias, nada chegou do prefeito. É o jeito de pagar particular, porque os meninos estão tendo muita dificuldade para a escola. Aqui a estrada está cheia de buracos, a mata fechou tudo, então tivemos que cavar um bocado na enxada”.

O ramal de mais de 500 metros, que dá acesso ao ramal principal, estava totalmente intransitável, tornando impossível o deslocamento das crianças sem risco de atraso ou acidentes. Para evitar prejuízos na educação dos filhos, o pai custeou o serviço particular de abertura do ramal, mostrando a dificuldade que famílias enfrentam diante da falta de infraestrutura rural adequada.

Poucas semanas atrás, mais de 150 famílias indígenas e 300 famílias extrativistas da região do Alto Rio Caeté ficaram isoladas. O líder da comunidade percorreu cerca de 8 km até o ponto onde a máquina de manutenção parou, impedindo a chegada de veículos e a continuidade das obras. Com a aproximação das chuvas, o isolamento tende a se agravar, dificultando ainda mais a chegada de suprimentos e assistência.