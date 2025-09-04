Pai “recria Largados e Pelados” com filho de 13 anos e vira alvo da polícia

O desaparecimento do americano Mark Alexander, 48 anos, e do filho Duncan Edward, 13, mobilizou as autoridades de Balneário Camboriú (SC) por quase cinco dias. Ambos foram encontrados na terça-feira (2/9) em uma área de mata no Morro do Careca, próximo à Praia das Conchas, após o que Alexander descreveu como um “teste de sobrevivência” inspirado no reality Largados e Pelados.

De acordo com a Polícia Civil, Alexander decidiu abandonar o carro e os celulares para “desconectar do mundo digital” e levou o filho apenas com a roupa do corpo para a mata. Durante o período em que ficaram escondidos, pai e filho improvisaram uma barraca com pedaços de madeira e folhas, beberam água em torneiras próximas e se alimentaram de frutas como maracujá. A chuva intensa dos últimos dias piorou as condições.

O adolescente foi localizado exausto e faminto. Assim que os bombeiros o resgataram, pediu comida e água. A Polícia Civil afirma que o menor não tinha acesso a higiene básica nem alimentação adequada.

Investigação e responsabilização

Alexander foi autuado por expor o filho a perigo, crime com pena de até um ano de detenção. Ele assinou termo circunstanciado e responderá em liberdade. O Conselho Tutelar acompanha a situação do adolescente.

Relatos de pessoas próximas indicam que, antes do desaparecimento, Alexander vinha apresentando comportamentos incomuns, falando sobre “extraterrestres, meteoros e o fim do mundo” e mencionando uso de cogumelos alucinógenos. O carro foi encontrado trancado em área de mata no fim de semana; os celulares teriam sido descartados dias antes no centro da cidade.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet