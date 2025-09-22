22/09/2025
Pais de crianças que morreram em acidente recebem alta; mãe terá apoio psicológico

As vítimas fatais foram identificadas como Valentina Rebeca da Silva, de 3 anos, e Arthur Miguel Silva Maciel, de 5

Após o grave acidente de motocicleta que vitimou duas crianças na manhã deste domingo (21), na Estrada Transacreana (AC-90), em Rio Branco, os pais receberam alta médica ainda no mesmo dia, conforme apurado pelo ContilNet.

SAIBA MAIS: Duas crianças morrem e pais ficam feridos em grave acidente na Transacreana, em Rio Branco

Família seguia de motocicleta em direção à casa de parentes, no km 23 da rodovia. Foto: ContilNet

As vítimas fatais foram identificadas como Valentina Rebeca da Silva, de 3 anos, e Arthur Miguel Silva Maciel, de 5. Eles estavam sem capacete no momento da colisão contra um poste de energia e morreram antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas crianças morrem e pais ficam feridos em acidente em Rio Branco. Foto: ContilNet

A mãe, Melry Wanda da Silva Carneiro, de 23 anos, foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco às 11h57. Ela passou por exames, recebeu atendimento médico e foi liberada no mesmo dia, com encaminhamento para acompanhamento psicológico e pelo serviço social.

O condutor da moto e padrasto de Arthur, Juciclei da Silva do Carmo, de 25 anos, também foi atendido no hospital e recebeu alta ainda no domingo.

Os corpos das crianças foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), e a ocorrência registrada na Delegacia de Flagrantes (Defla).

