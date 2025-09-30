Pais morrem em acidente e criança sobrevive dias ao lado dos corpos

Uma criança de quatro anos sobreviveu cerca de dois dias, sozinha, ao lado dos corpos dos pais após a família sofrer um acidente de trânsito no km 95 da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco (PE).

As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra da Costa, de 33 anos.

Conforme apontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que as vítimas estavam teria capotado no último sábado (27/9). No entanto, o veículo só foi localizado na tarde dessa segunda-feira (29/9), por volta das 13h.

O filho do casal, que estava preso à cadeirinha no momento do acidente, sobreviveu aos impactos e permaneceu no local por cerca de 48 horas até ser finalmente encontrado por um morador da região, que acionou o socorro.

A criança foi resgatada consciente e sem ferimentos visíveis, mas foi transferida para o hospital, onde passou por avaliação médica.

As suspeitas iniciais indicam que o motorista tenha colidido contra um cavalo, perdido o controle da direção e saído da pista, capotando em seguida.Os corpos do casal foram encontrados dentro do carro.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a 134ª Delegacia de Polícia de Garanhuns instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.