País pode precisar de defesa nuclear, diz ministro de Minas e Energia

Alexandre Silveira (PSD-MG), ministro de Minas e Energia do Brasil, afirmou, nesta sexta-feira (5/9), que o Brasil pode precisar da tecnologia nuclear para se defender de ameaças externas no futuro, “se o mundo continuar como está”.

“Mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vivendo arroubos internacionais muito graves no mundo, em especial nos últimos tempos”, afirmou Silveira, em discurso durante evento de posse dos diretores da Agência Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

Na fala, Silveira destacou que a Constituição brasileira, hoje, não permite o uso da tecnologia nuclear para fins bélicos, apenas para geração de energia e na medicina.

Para o ministro, o país é um dos poucos que domina a cadeia nuclear e tem uma das maiores reservas de urânio do planeta. Apesar disso, ele diz estar se referindo sobre o longo prazo, já que, em sua análise, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem conseguido manter a soberania do Brasil.

“Um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, clima tropical, solo fértil e tantas riquezas minerais, é importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil, porque, no futuro, nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional”, previu o ministro.