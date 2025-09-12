Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

A marca acreana Pajéco acaba de abrir um novo ponto de venda no Via Verde Shopping, em Rio Branco. O espaço funciona dentro da Empório & Arte, loja colaborativa que reúne mais de 18 marcas locais e nacionais, com foco na diversidade, na originalidade e no talento de empreendedores criativos.

“A inauguração é um marco importante na nossa trajetória de expansão. Estamos lado a lado com empreendedores que acreditam na força da economia criativa e isso nos motiva a continuar crescendo, sem perder nossas raízes e o propósito de contar histórias através da moda”, afirmou o sócio Rodolfo Cardozo.

Com mais de sete anos de atuação, a Pajéco se consolidou como uma marca que traduz o Acre em estampas e coleções. Suas peças carregam símbolos, frases e referências da identidade local, criando um elo direto com quem veste. O resultado é uma moda autoral, que une estilo, autenticidade e uma forte ligação com as raízes culturais da região.

“Estar no Empório & Arte significa muito para nós. É um espaço que valoriza o empreendedor local e conecta marcas que compartilham da mesma visão de colaboração e autenticidade. Queremos que cada pessoa que passe por aqui sinta de perto a essência da Pajéco e do Acre”, disse a sócia Marina Pinheiro.

O novo espaço no shopping foi pensado para oferecer mais visibilidade à marca, aproximando ainda mais o público da moda acreana. A proposta vai além da compra: busca criar uma experiência de descoberta, onde cada peça conta uma história.

A Empório & Arte já é reconhecida por incentivar o empreendedorismo colaborativo no estado, oferecendo vitrine para negócios autorais e reunindo diferentes marcas em um mesmo ambiente. A chegada da Pajéco fortalece esse movimento e amplia as opções de moda, arte e design disponíveis ao público acreano.