26/09/2025
Palmeiras goleia Sport e chega à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Escrito por Agência Brasil
Com uma goleada de 5 a 0, o Palmeiras derrotou o Sport, na noite desta quinta-feira (25) na Arena Barueri, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina.

As Palestrinas abriram o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça após cruzamento de Raissa Bahia. Cinco minutos depois, Greicy aproveitou boa jogada de Taina Maranhão para ampliar. Antes do intervalo, Isadora marcou o terceiro do Palmeiras em gol de pênalti.

O quarto gol da equipe da casa saiu aos 14 minutos da etapa final, com chute colocado de Laís Melo. Aos 31 minutos Bahia tocou para Anny Marabá, que deu números finais ao marcador.

Quem também avançou na competição foi a Ferroviária, que, jogando no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, bateu o Internacional por 2 a 0 graças a gols de Nat Vendito e Sissi.

