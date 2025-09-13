Palmeiras não perde no Brasileirão há mais de três meses; veja as odds

Na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque, neste sábado (13/9), às 18h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada da competição. O Verdão está na terceira colocação, com 43 pontos, enquanto o Colorado é o décimo, com 27.

Comandados por Abel Ferreira, os jogadores do Palmeiras estão embalados em busca do 13º título da competição.

O Alviverde não perde no Brasileiro há mais de três meses. Será que o Verdão vai manter a invencibilidade? Veja os números e as odds para fazer suas bets nas melhores casas de apostas.

Quem vai vencer o jogo?

Sequência positiva

A torcida do Palmeiras precisa fazer esforço e puxar na memória a última vez que o time perdeu no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu no dia 1º de junho, há mais de três meses.

Pela 11ª rodada da competição, o Alviverde foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1. Kaio Jorge marcou os dois da Raposa, enquanto Allan descontou.

De lá para cá, já são nove jogos de invencibilidade. Nesta sequência, o Palmeiras venceu seis partidas e empatou outras três.

Dentro desse recorte, o Verdão teve duas partidas adiadas que ainda não foram disputadas.

Veja os últimos nove jogos do Palmeiras

31/8/2025 – Corinthians 1×1 Palmeiras

25/8/2025 – Palmeiras 3×0 Sport

17/8/2025 – Botafogo 0x1 Palmeiras

10/8/2025 – Palmeiras 2×1 Ceará

3/8/2025 – Vitória 2×2 Palmeiras

26/7/2025 – Palmeiras 1×0 Grêmio

23/7/2025 – Fluminense 1×2 Palmeiras

20/7/2025 – Palmeiras 3×2 Atlético-MG

16/7/2025 – Palmeiras 1×1 Mirassol

Palmeiras pode ser campeão?

Com 13 títulos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o maior vencedor na história da competição.

Com 43 pontos, a equipe de Abel Ferreira está na terceira posição, mas fez apenas 20 jogos.

O líder do Brasileirão é o Flamengo. O Rubro-negro tem 47 pontos e 21 jogos disputados.

Já o Cruzeiro é o segundo colocado com 44 pontos, sendo o único dos três que jogou todas as 22 partidas da competição.

Flaco López vai seguir marcando?

Flaco López marca a qualquer momento: Odds* 2.82 na Betsul

Convocado por Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina na última Data FIFA, Flaco López vive um grande momento com a camisa do Palmeiras.

Com 17 gols anotados em 44 partidas, o atacante é o artilheiro do time na temporada.

Nos últimos cinco jogos em que esteve em campo com a camisa do Verdão, Flaco López balançou as redes em quatro oportunidades.

No ano passado, o atacante argentino marcou 22 gols em 61 partidas, sendo essa a temporada mais goleadora da carreira.

Como chegam as equipes

Na sequência de nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de um empate em 1 a 1 contra o rival Corinthians, na Neo Química Arena.

Vitor Roque abriu o placar de pênalti, mas Piquerez acabou marcando um gol contra.

Já o Internacional encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas na última rodada do Brasileiro.

No dia 31 de agosto, o Colorado recebeu o Fortaleza no Beira-Rio e ganhou por 2 a 1, com gols de Alan Patrick e Vitinho. Lucca Prior descontou.

Onde assistir Palmeiras x Internacional

A partida entre Palmeiras e Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 12/09/2025