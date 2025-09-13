Palmeiras não perde no Brasileirão há mais de três meses; veja as odds

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
palmeiras-nao-perde-no-brasileirao-ha-mais-de-tres-meses;-veja-as-odds

Na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque, neste sábado (13/9), às 18h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada da competição. O Verdão está na terceira colocação, com 43 pontos, enquanto o Colorado é o décimo, com 27.

Comandados por Abel Ferreira, os jogadores do Palmeiras estão embalados em busca do 13º título da competição.

O Alviverde não perde no Brasileiro há mais de três meses. Será que o Verdão vai manter a invencibilidade? Veja os números e as odds para fazer suas bets nas melhores casas de apostas.

Quem vai vencer o jogo?

Sequência positiva

A torcida do Palmeiras precisa fazer esforço e puxar na memória a última vez que o time perdeu no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu no dia 1º de junho, há mais de três meses. 

Pela 11ª rodada da competição, o Alviverde foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1. Kaio Jorge marcou os dois da Raposa, enquanto Allan descontou.

De lá para cá, já são nove jogos de invencibilidade. Nesta sequência, o Palmeiras venceu seis partidas e empatou outras três. 

Dentro desse recorte, o Verdão teve duas partidas adiadas que ainda não foram disputadas.

Veja os últimos nove jogos do Palmeiras

  • 31/8/2025 – Corinthians 1×1 Palmeiras
  • 25/8/2025 – Palmeiras 3×0 Sport
  • 17/8/2025 – Botafogo 0x1 Palmeiras
  • 10/8/2025 – Palmeiras 2×1 Ceará
  • 3/8/2025 – Vitória 2×2 Palmeiras
  • 26/7/2025 – Palmeiras 1×0 Grêmio 
  • 23/7/2025 – Fluminense 1×2 Palmeiras
  • 20/7/2025 – Palmeiras 3×2 Atlético-MG
  • 16/7/2025 – Palmeiras 1×1 Mirassol

Palmeiras pode ser campeão?

Com 13 títulos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o maior vencedor na história da competição.

Com 43 pontos, a equipe de Abel Ferreira está na terceira posição, mas fez apenas 20 jogos.

O líder do Brasileirão é o Flamengo. O Rubro-negro tem 47 pontos e 21 jogos disputados.

Já o Cruzeiro é o segundo colocado com 44 pontos, sendo o único dos três que jogou todas as 22 partidas da competição.

Flaco López vai seguir marcando?

Convocado por Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina na última Data FIFA, Flaco López vive um grande momento com a camisa do Palmeiras. 

Com 17 gols anotados em 44 partidas, o atacante é o artilheiro do time na temporada.

Nos últimos cinco jogos em que esteve em campo com a camisa do Verdão, Flaco López balançou as redes em quatro oportunidades. 

No ano passado, o atacante argentino marcou 22 gols em 61 partidas, sendo essa a temporada mais goleadora da carreira.

Como chegam as equipes

Na sequência de nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de um empate em 1 a 1 contra o rival Corinthians, na Neo Química Arena. 

Vitor Roque abriu o placar de pênalti, mas Piquerez acabou marcando um gol contra.

Já o Internacional encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas na última rodada do Brasileiro. 

No dia 31 de agosto, o Colorado recebeu o Fortaleza no Beira-Rio e ganhou por 2 a 1, com gols de Alan Patrick e Vitinho. Lucca Prior descontou.

Onde assistir Palmeiras x Internacional 

A partida entre Palmeiras e Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 12/09/2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost