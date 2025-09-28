28/09/2025
Palmeiras volta a perder no Brasileirão após longa invencibilidade

Na tarde deste domingo (28/9), o Palmeiras visitou o Bahia pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo por 1 x 0. A derrota para o Tricolor de Aço foi a quarta na competição nacional e ainda colocou fim na invencibilidade Alviverde.

Bahia 1×0 Palmeiras

⚽ Ademir – golaço
🥾 Ronaldo

🏆 Brasileirão Série A | 25ª rodada

pic.twitter.com/XkbL5EMN2G

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 28, 2025

A última vez que o Palmeiras havia sido derrotado no Brasileirão, foi em 1º de junho da atual temporada. Pela 11ª rodada, o Cruzeiro superou o Alviverde por 2 x 1, com gols marcados por Kaio Jorge (duas vezes). Allan Elias fez o tento de honra palmeirense.

Desde o último revés, o Palmeiras entrou em campo em 11 oportunidades, já que duas rodadas foram adiadas e serão realizadas posteriormente. Nestas partidas, a equipe venceu oito vezes e empatou três confrontos.

Palmeiras 1 x 1 Mirassol
Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG
Fluminense 1 x 2 Palmeiras
Palmeiras 1 x 0 Grêmio
Vitória 2 x 2 Palmeiras
Palmeiras 2 x 1 Ceará
Botafogo 0 x 1 Palmeiras
Palmeiras 3 x 0 Sport
Corinthians 1 x 1 Palmeiras
Palmeiras 4 x 1 Internacional
Palmeiras 4 x 1 Fortaleza

Agora, o Palmeiras volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira (1º/10). O Alviverde recebe o Vasco no Allianz Parque, às 19h.

