Pândega do Neto celebra Raul Seixas e emociona com clássicos e artistas locais; assista

Pedro Costa e Rogério Rock entoam clássicos do “Maluco Beleza” em noite de rock

No episódio 10 do programa Pândega do Neto, exibido nesta quinta-feira (4), um tributo especial homenageou o ícone do rock brasileiro, Raul Seixas. O programa contou com a participação do cover acreano Pedro Costa, que apresentou sucessos imortalizados como “Maluco Beleza”, “Metamorfose Ambulante” e “Ouro de Tolo”.

Episódio 10 do programa Pândega do Neto presta tributo a Raul Seixas/Foto: Reprodução

Rogério Rock, que retorna à Pândega após estrear o programa, emocionou o público com uma versão de “Chão de Giz”, de Zé Ramalho. Como de costume, o anfitrião e idealizador da atração, Osmir Neto, mostrou seu talento musical com sua composição “Quem Eu Sou” e a balada-rock “Pôster do John Lennon”, que voltou a tocar nas rádios acreanas.

O episódio reafirma a Pândega do Neto como um espaço de encontros musicais que valoriza artistas locais e ícones da música brasileira.

Veja o vídeo:

