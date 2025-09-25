Pândega do Neto mistura rock juvenil e hits das discotecas em programa especial

A nova edição da Pândega do Neto apresentou diferentes estilos musicais em uma mesma noite. O programa, comandado pelo cantor e apresentador Osmir Neto, contou com a participação da banda Semblanty, que trouxe ao palco o vocal de Rairá Mendes, de 14 anos, considerada uma das revelações do rock acreano.

Na outra vertente, o destaque foi para o set do DJ Black, que resgatou sucessos das discotecas e levou ao público clássicos que marcaram gerações nas pistas de dança.

Como já é tradição, Osmir Neto abriu a apresentação com a canção “Quem eu sou”, de sua própria autoria, e encerrou o evento interpretando “Pôster do John Lennon”, seu primeiro sucesso, que voltou às paradas locais e remete ao cenário musical dos anos 1980.

A proposta da Pândega, segundo os organizadores, é promover encontros entre diferentes estilos e gerações, aproximando o público da diversidade musical.