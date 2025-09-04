Pão de Açúcar convoca assembleia para destituir conselho. Saiba quando

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou ao mercado, nessa quarta-feira (3/9), a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a votação da destituição integral de seu Conselho de Administração.

A reunião foi marcada para o dia 6 de outubro. Na ocasião, segundo o Pão de Açúcar, serão eleitos os novos membros do colegiado, atendendo a pedido apresentado pela família Coelho Diniz, que se tornou a maior acionista do grupo.

De acordo com o comunicado ao mercado, a assembleia será “exclusivamente digital”. Nela, também será votada a fixação do número de integrantes do conselho da companhia em nove.

A proposta apresentada pela família Coelho Diniz prevê a chegada de Leandro Campos, da Ebrax Empreendimentos Imobiliários; Gustavo Lobato, da Parcelar Urbanismo; e Luiz Henrique Cunha, do Cunha Leão Advogados. Eles se juntariam aos conselheiros eleitos em maio – André Coelho Diniz, Rafael Ferri e Edison Ticle.

Pela proposta dos Coelho Diniz, também seriam indicados Christophe José Hidalgo e Helene Bitton, além da permanência do CEO da companhia, Marcelo Pimentel.

Leia também

Pedido foi feito na semana passada

Na semana passada, acionistas da família Coelho Diniz pediram a convocação da assembleia para tratar da destituição integral do Conselho de Administração e da eleição de novos membros para o colegiado do Grupo Pão de Açúcar.

Segundo comunicado divulgado pela companhia ao mercado, o objetivo das possíveis mudanças seria buscar uma representatividade no conselho proporcional à atual participação acionária da família, “o que se dará por meio da oportuna indicação de pessoas com qualificação técnica, com reforço de competências específicas, em linha com os desafios vislumbrados para a companhia”.

No documento ao mercado, a empresa afirmou que, além de analisar o pedido apresentado pela família, a pauta da assembleia deve incluir a eleição de membros e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da companhia – após as renúncias de André Francez Nassar e Diego Xavier Mendes.

Cade aprovou venda de parte do GPA aos Coelho Diniz

Na terça-feira (2/9), a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda de parte do Grupo Pão de Açúcar ao Grupo Coelho Diniz.

Integram o grupo os empresários André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz. Apesar do mesmo sobrenome, não há nenhum parentesco com Abilio Diniz, antigo controlador do Pão de Açúcar, que morreu no ano passado.

A operação analisada pelo Cade envolve a compra de uma participação na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), considerada a “sociedade-mãe” do Grupo Pão de Açúcar.

Assim, a família Coelho Diniz passou a deter 24,5% das ações na CBD, ante 22,5% do grupo francês Casino, ex-controlador do Pão de Açúcar.

Os Diniz, com isso, se tornam os maiores acionistas do GPA. Até meados do mês passado, a família detinha 17,7% das ações do grupo.