Pão de cuscuz: fácil, rápido e perfeito para o café da manhã

Escrito por Metrópoles
pao-de-cuscuz:-facil,-rapido-e-perfeito-para-o-cafe-da-manha

Em tempos de busca por receitas simples, econômicas e cheias de afeto, o pão de cuscuz da chef Nay Santana vem ganhando espaço à mesa dos brasileiros. Com poucos ingredientes, preparo rápido e sabor aconchegante, ele é ideal para o café da manhã ou lanche da tarde. A proposta é simples: transformar o flocão de milho, base do tradicional cuscuz nordestino, em um pãozinho fofo e saboroso.

Especialista em alimentação consciente e aproveitamento total dos alimentos, Nay é também consultora gastronômica e pesquisadora da cultura alimentar brasileira. Nascida e criada no Nordeste, ela encontrou na cozinha uma forma de unir tradição e criatividade. “Esse pãozinho nasceu dessa mistura: a praticidade do flocão com o costume mineiro de assar pãezinhos e bolinhos”, conta. A seguir, a receita completa, com dicas direto da chef:

Receita pãozinho de cuscuz (com flocão)

Ingredientes: 

  • 1 xícara de flocão de milho
  • 1 xícara de leite vegetal ou de vaca (ou metade leite, metade água)
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de manteiga ou margarina (pode ser óleo também)
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de açúcar (opcional)
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó (de bolo)
  • 2 colheres de sopa de queijo ralado (opcional)

foto colorida pão de cuscuz Pão fofinho, com leve sabor de milho, ótimo para café da manhã ou lanche da tarde

Modo de preparo: 

  1. Coloque o flocão em uma tigela, adicione o leite e deixe hidratar por 10 minutos.
  2. Acrescente o ovo, a manteiga, o sal, o açúcar e o queijo. Misture bem.
  3. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente.
  4. Distribua a massa em uma forma de pão untada ou em forminhas de cupcake.
  5. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, até dourar.

Rendimento: 6 a 8 pãezinhos individuais

Tempo de preparo: cerca de 35 minutos (10 de hidratação + 25 de forno)

Dica do chef: sai fofinho, com leve sabor de milho. Ótimo para café da manhã ou lanche da tarde.

logo-contil-1.png

ContilNet Notícias

