Pão de cuscuz: fácil, rápido e perfeito para o café da manhã

Em tempos de busca por receitas simples, econômicas e cheias de afeto, o pão de cuscuz da chef Nay Santana vem ganhando espaço à mesa dos brasileiros. Com poucos ingredientes, preparo rápido e sabor aconchegante, ele é ideal para o café da manhã ou lanche da tarde. A proposta é simples: transformar o flocão de milho, base do tradicional cuscuz nordestino, em um pãozinho fofo e saboroso.

Especialista em alimentação consciente e aproveitamento total dos alimentos, Nay é também consultora gastronômica e pesquisadora da cultura alimentar brasileira. Nascida e criada no Nordeste, ela encontrou na cozinha uma forma de unir tradição e criatividade. “Esse pãozinho nasceu dessa mistura: a praticidade do flocão com o costume mineiro de assar pãezinhos e bolinhos”, conta. A seguir, a receita completa, com dicas direto da chef:

Receita pãozinho de cuscuz (com flocão)

Ingredientes:

1 xícara de flocão de milho

1 xícara de leite vegetal ou de vaca (ou metade leite, metade água)

1 ovo

1 colher de sopa de manteiga ou margarina (pode ser óleo também)

1 pitada de sal

1 colher de chá de açúcar (opcional)

1 colher de chá de fermento químico em pó (de bolo)

2 colheres de sopa de queijo ralado (opcional)

Modo de preparo:

Coloque o flocão em uma tigela, adicione o leite e deixe hidratar por 10 minutos. Acrescente o ovo, a manteiga, o sal, o açúcar e o queijo. Misture bem. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Distribua a massa em uma forma de pão untada ou em forminhas de cupcake. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, até dourar.

Rendimento: 6 a 8 pãezinhos individuais

Tempo de preparo: cerca de 35 minutos (10 de hidratação + 25 de forno)

Dica do chef: sai fofinho, com leve sabor de milho. Ótimo para café da manhã ou lanche da tarde.