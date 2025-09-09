Pão de cuscuz: fácil, rápido e perfeito para o café da manhã

Em tempos de busca por receitas simples, econômicas e cheias de afeto, o pão de cuscuz da chef Nay Santana vem ganhando espaço à mesa dos brasileiros. Com poucos ingredientes, preparo rápido e sabor aconchegante, ele é ideal para o café da manhã ou lanche da tarde. A proposta é simples: transformar o flocão de milho, base do tradicional cuscuz nordestino, em um pãozinho fofo e saboroso.
Especialista em alimentação consciente e aproveitamento total dos alimentos, Nay é também consultora gastronômica e pesquisadora da cultura alimentar brasileira. Nascida e criada no Nordeste, ela encontrou na cozinha uma forma de unir tradição e criatividade. “Esse pãozinho nasceu dessa mistura: a praticidade do flocão com o costume mineiro de assar pãezinhos e bolinhos”, conta. A seguir, a receita completa, com dicas direto da chef:
Receita pãozinho de cuscuz (com flocão)
Ingredientes:
- 1 xícara de flocão de milho
- 1 xícara de leite vegetal ou de vaca (ou metade leite, metade água)
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de manteiga ou margarina (pode ser óleo também)
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de açúcar (opcional)
- 1 colher de chá de fermento químico em pó (de bolo)
- 2 colheres de sopa de queijo ralado (opcional)
Pão fofinho, com leve sabor de milho, ótimo para café da manhã ou lanche da tarde
Modo de preparo:
- Coloque o flocão em uma tigela, adicione o leite e deixe hidratar por 10 minutos.
- Acrescente o ovo, a manteiga, o sal, o açúcar e o queijo. Misture bem.
- Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente.
- Distribua a massa em uma forma de pão untada ou em forminhas de cupcake.
- Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, até dourar.
Rendimento: 6 a 8 pãezinhos individuais
Tempo de preparo: cerca de 35 minutos (10 de hidratação + 25 de forno)
Dica do chef: sai fofinho, com leve sabor de milho. Ótimo para café da manhã ou lanche da tarde.