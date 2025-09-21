Paolla Oliveira chama Virginia de “menina” e causa polêmica na web

Durante a coroação de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira causou polêmica ao se referir à influenciadora como “menina”. A escolha da palavra dividiu opiniões nas redes sociais: enquanto alguns internautas criticaram o comentário, outros defenderam a atriz, dizendo que se tratava apenas de uma referência à diferença de idade entre as duas.

Em seu discurso, Paolla se emocionou e ressaltou a continuidade da tradição do samba: “O ciclo não se encerra. A história continua. A gente tá só transformando. Eu hoje estou passando minha coroa para uma menina que está também querendo ter o lugar dela para brilhar, para reinar em paz e vai ser lindo”, declarou.

Apesar do tom emocionado, muitos seguidores não gostaram da forma como Virginia foi chamada. Alguns comentaram nas redes.

“Adorava a Paolla, mas hoje achei de péssimo tom as atitudes dela em relação à Virgínia. Bem passiva-agressiva. Virgínia não é uma menina… é uma mulher, que tem três filhos, empresária, milionária, extremamente simpática e respeitosa com a Paolla”, disse uma pessoa.

Outro internauta reforçou: “Virginia não é menina, é uma mulher muito bem vivida”.

Por outro lado, fãs de Paolla defenderam a atriz, explicando que o uso da palavra foi apenas uma forma carinhosa de se referir à diferença de idade: “Acho que ela disse ‘menina’ pela pouca idade da Virginia em relação à dela”.

“Ela se referiu à Virgínia como ‘menina’ pelo simples fato de ser muito mais nova. Certeza que entenderam, mas gostam de se fazer para poder militar!”, comentou outro.

