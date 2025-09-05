Paolla Oliveira revela razão comovente que a fez deixar a Grande Rio

Paolla Oliveira, que dá vida à Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, revelou o verdadeiro motivo de ter deixado o posto de rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio, agora ocupado pela influenciadora Virginia Fonseca.

Ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, a atriz contou que a decisão veio após o diagnostico de demência frontotemporal do pai.

“Meu pai está bem, mas todo dia é um dia, Às vezes, temos demandas que são psicológicas e atrapalham nossa vida, mas precisamos saber que existem. O carnaval também dependia do meu comprometimento emocional, pois não me comprometo em nada que não possa fazer melhor do que imaginei”, disse a artista.

Paolla também disse que a sua saída da escola de samba foi um momento bonito. “Diante de tudo, falei que não iria dar conta. E olhando agora vejo que é bonito sair de um lugar de tanta importância, lindamente quando estava no auge. Foi simbólica.”

companheira do sambista Diogo Nogueira foi rainha de bateria entre 2009 e 2010 e entre 2020 e 2025.

Demência frontotemporal

A Demência Frontotemporal (DFT) é um conjunto de doenças neurodegenerativas que atingem os lobos frontal e temporal do cérebro. A condição provoca mudanças no comportamento, na personalidade e, em alguns casos, na linguagem.

O diagnóstico deve ser feito por um neurologista, com apoio de exames clínicos e de neuroimagem. Embora não exista cura, o tratamento pode contribuir para estabilizar os sintomas e oferecer melhor qualidade de vida ao paciente.