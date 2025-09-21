Paolla Oliveira sobre coroação de Virginia: “História da maneira dela”

Paolla Oliveira marcou presença na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e corou Virginia Fonseca como a nova rainha de bateria da escola. Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, a atriz revelou que se sente como se não tivesse deixado o posto da escola e abriu o jogo sobre o que pensa do reinado da influenciadora.

“Eu não tenho a sensação de que eu saí [da Grande Rio]. Eu tenho a sensação de que estou mudando o posto e o ciclo, ao invés de estar se encerrando, está se transformando”, declarou ela.

Leia também

Reinado de Virginia Fonseca

Ainda em entrevista à coluna, Paolla falou o que pensa da ida de Virginia para a agremiação.

“Virginia vai reinar lindamente, vai criar a história dela, com o espaço dela, com propriedade, da maneira dela. E agora eu ganhei a liberdade de estar em qualquer lugar da escola, olha que maravilha”, falou ela, que vai assumir o posto de rainha de honra da Grande Rio.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Paolla Oliveira e Virginia Fonseca

Reprodução 2 de 8

Paolla Oliveira

@joaokopv 3 de 8

A atriz anunciou sua saída do posto, que acontece em março

Divulgação 4 de 8

Paolla Oliveira também é madrinha do Bola Preta, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram 5 de 8

Paolla Oliveira

Instagram/Reprodução 6 de 8

Paolla Oliveira

Instagram/Reprodução 7 de 8

Paolla Oliveira

Reprodução 8 de 8

Paolla Oliveira

Instagram/Reprodução

Paolla Oliveira explicou: “Esse posto de rainha de honra que me deram tem muito a ver com o que eu vivi aqui, com valor, com a escola, com a comunidade. É só felicidade (…) O Jayder [presidente de honra e patrono da Grande Rio] me deu aval para sair [no dia do desfile] onde eu quiser”.

Motivo da saída do posto de rainha de bateria

Questionada sobre os motivos de ter deixado o posto de rainha de bateria da escola, Paolla abriu o coração e citou: “Tiveram algumas coisas que me fizeram sair. Emocionalmente falando, artisticamente, fisicamente, questões pessoais, familiares”, disse.

Apesar disso, a atriz fez questão de afirmar que não deixará a escola, quem chamou de “casa”. “Mas, mais uma vez, não saio da Grande Rio! O Carnaval está em mim! A Grande Rio virou a minha casa e a gente nunca vai embora de casa”, declarou.