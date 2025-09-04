Paolla Oliveira sobre Virginia na Grande Rio: “Somos muito diferentes”

Paolla Oliveira comentou a escolha de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio. A atriz, que ocupou o posto nos últimos anos, fará a passagem da faixa para a influenciadora no próximo Carnaval.
Segundo Paolla, a decisão foi da própria escola e deve ser respeitada. “Alguém ia ter que assumir, amor. Tem que ser”, disparou a intérprete de Heleninha durante entrevista ao O Globo.
“A Grande Rio tem mais de 30 anos de história, escolhendo e tomando as decisões. Acho que não cabe a gente agora questionar e apontar. Eles sabem o que estão fazendo. Vou estar lá, vou passar a faixa para ela”, acrescentou.
A atriz destacou, no entanto, que ela e Virginia têm perfis distintos.
“Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes. Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes.”
Apesar das diferenças, Paolla ressaltou que não pretende alimentar rivalidades.
“Não acho que nenhuma opinião que eu vá dar valha no sentido de criar um fla-flu entre rivalidades femininas. Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela — e seria para qualquer outra pessoa que assumisse esse posto — é que tenha amor, responsabilidade e dedicação para com a comunidade como um todo.”
Por fim, a atriz lembrou o papel simbólico da posição de rainha de bateria e desejou que Virginia leve isso adiante.
“É um posto que simbolicamente representa as mulheres daquela comunidade. Tudo que conquistei até aqui foi olhando para essas mulheres, escutando e estando perto delas. Meu trabalho sempre foi enaltecer a mulher dentro do samba, com as possibilidades que elas tinham de libertação.”