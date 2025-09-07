Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, 1º santo da geração millennial

O papa Leão XIV canonizou Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, no Vaticano, neste domingo (7/9). Esta foi a primeira cerimônia de santificação conduzida pelo novo chefe da Igreja Católica, que sucedeu Francisco em maio.

Carlo Acutis é filho de italianos, mas nasceu em Londres, Reino Unido, em 3 de maio de 1991. Aos 15 anos, o jovem morreu vítima de uma forma agressiva de leucemia.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Preservado, o corpo de Carlo Acutis está exposto no Santuário do Despojamento, na Igreja Santa Maria Maggiore, localizada na cidade de Assis, na Itália

Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino/Reprodução 2 de 6

Milagre no Brasil foi atribuído a Carlo Acutis

Site Carlo Acutis/Reprodução 3 de 6

Ribeirão Preto recebeu relíquia do padroeiro da internet, Carlo Acutis

Reprodução 4 de 6

Carlo Acutis possui uma paróquia universitária em sua homenagem em São Paulo

Reprodução/Redes Sociais 5 de 6

Estátua no orfanato Oasis de la Piedad, a primeira de Carlo Acutis abençoada pelo Papa

L’Osservatore Romano/Reprodução 6 de 6

Carlo Acutis

Reprodução

“Todos vocês, todos nós, somos chamados a ser santos”, disse Leão XIV aos cerca de 80 mil fiéis estavam presentes na Praça São Pedro para acompanhar o ato da canonização.

Na mesma cerimônia, o papa também declarou Pier Giorgio Frassati santo, um jovem italiano que ficou conhecido por ajudar os necessitados. Ele morreu de poliomielite na década de 1920.

Confira a leitura da fórmula de canonização feita por Leão XIV:

With these words of the Formula of Canonization, Pope Leo XIV officially proclaimed Pier Giorgio Frassati and Carlo Acutis saints of the Catholic Church. pic.twitter.com/Kg7JwnZZFz — Vatican News (@VaticanNews) September 7, 2025

O papa considerou os agora santos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis como “apaixonados por Jesus e prontos a dar tudo por Ele”. Na cerimônia Leão XIV fez um breve discurso sobre a santificação.

“Ainda hoje, a vida de Pier Giorgio representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada: impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, comprometeu-se generosamente na sociedade, deu o seu contributo à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres”, disse o papa.

O pontífice prosseguiu dizendo que “Carlo, por sua vez, encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antonia – presentes aqui hoje com os dois irmãos, Francesca e Michele –, depois também na escola, e sobretudo nos sacramentos, celebrados na comunidade paroquial”.

Milagres de Carlo Acutis

O primeiro feito que a igreja reconhece como milagre de Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde curou o brasileiro Matheus Vianna.

A criança foi diagnosticada com um problema congênito no pâncreas aos dois anos de idade, que o impossibilitava de se alimentar adequadamente. Matheus foi curado após tocar em uma roupa manchada com sangue de Acutis.

O segundo milagre aconteceu na Costa Rica, com a recuperação de uma jovem após um acidente de bicicleta, em 2022. Segundo o Vatican News, a mulher, identificada como Valeria, estava internada com poucas chances de sobrevivência, mas foi curada dias após a mãe dela rezar na tumba de Acutis, em Assis, na Itália.