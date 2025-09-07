07/09/2025
Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, 1º santo da geração millennial

O papa Leão XIV canonizou Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, no Vaticano, neste domingo (7/9). Esta foi a primeira cerimônia de santificação conduzida pelo novo chefe da Igreja Católica, que sucedeu Francisco em maio.

Carlo Acutis é filho de italianos, mas nasceu em Londres, Reino Unido, em 3 de maio de 1991. Aos 15 anos, o jovem morreu vítima de uma forma agressiva de leucemia.

Preservado, o corpo de Carlo Acutis está exposto no Santuário do Despojamento, na Igreja Santa Maria Maggiore, localizada na cidade de Assis, na Itália

Milagre no Brasil foi atribuído a Carlo Acutis

Ribeirão Preto recebeu relíquia do padroeiro da internet, Carlo Acutis

Carlo Acutis possui uma paróquia universitária em sua homenagem em São Paulo

Estátua no orfanato Oasis de la Piedad, a primeira de Carlo Acutis abençoada pelo Papa

Carlo Acutis

“Todos vocês, todos nós, somos chamados a ser santos”, disse Leão XIV aos cerca de 80 mil fiéis estavam presentes na Praça São Pedro para acompanhar o ato da canonização.

Na mesma cerimônia, o papa também declarou Pier Giorgio Frassati santo, um jovem italiano que ficou conhecido por ajudar os necessitados. Ele morreu de poliomielite na década de 1920.

Confira a leitura da fórmula de canonização feita por Leão XIV:

With these words of the Formula of Canonization, Pope Leo XIV officially proclaimed Pier Giorgio Frassati and Carlo Acutis saints of the Catholic Church. pic.twitter.com/Kg7JwnZZFz

— Vatican News (@VaticanNews) September 7, 2025

O papa considerou os agora santos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis como “apaixonados por Jesus e prontos a dar tudo por Ele”. Na cerimônia Leão XIV fez um breve discurso sobre a santificação.

“Ainda hoje, a vida de Pier Giorgio representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada: impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, comprometeu-se generosamente na sociedade, deu o seu contributo à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres”, disse o papa.

O pontífice prosseguiu dizendo que “Carlo, por sua vez, encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antonia – presentes aqui hoje com os dois irmãos, Francesca e Michele –, depois também na escola, e sobretudo nos sacramentos, celebrados na comunidade paroquial”.

Milagres de Carlo Acutis

O primeiro feito que a igreja reconhece como milagre de Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde curou o brasileiro Matheus Vianna.

A criança foi diagnosticada com um problema congênito no pâncreas aos dois anos de idade, que o impossibilitava de se alimentar adequadamente. Matheus foi curado após tocar em uma roupa manchada com sangue de Acutis.

O segundo milagre aconteceu na Costa Rica, com a recuperação de uma jovem após um acidente de bicicleta, em 2022. Segundo o Vatican News, a mulher, identificada como Valeria, estava internada com poucas chances de sobrevivência, mas foi curada dias após a mãe dela rezar na tumba de Acutis, em Assis, na Itália.

