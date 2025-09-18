Para aliados, câncer de Bolsonaro ajuda a trazer votos pró-anistia

Escrito por Metrópoles
Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que o anúncio de que o ex-presidente está com câncer de pele ajuda a angariar votos em prol da anistia a ele e a outros condenados pelo 8 de Janeiro.

Para bolsonaristas ouvidos pela coluna, a doença ajuda, sobretudo, a convencer deputados indecisos. “Quem está em cima do muro se solidariza e vota a favor”, comentou um aliado, sob reserva.

Bolsonaristas alertam, contudo, que o ideal seria votar o mérito do projeto da anistia o mais rápido possível, para aproveitar o que consideram como uma “janela de oportunidade”.

Na noite da quarta-feira (17/9), horas após os médicos de Bolsonaro anunciarem o diagnóstico de câncer, a Câmara aprovou o regime de urgência da anistia por 311 votos a favor e 163 contra.

A expectativa agora é de que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anuncie um relator para o tema. O escolhido irá negociar com os partidos o mérito do texto que irá à votação.

Motta, como noticiou a coluna, já articula há alguns dias para barrar uma anistia “ampla, geral e irrestrita” e, como alternativa, aprovar um projeto prevendo apenas a redução de penas.

