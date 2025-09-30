Para tentar melhorar imagem, Câmara avança com PLs sobre segurança

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (30/9) oito requerimentos de urgência de projetos relacionados à segurança pública. As votações ocorreram após críticas na internet direcionadas aos deputados pela aprovação da urgência do PL da Dosimetria e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

As urgências permitem que as propostas sejam analisadas diretamente em plenário, sem passar pelas comissões temáticas.

A pauta foi definida mais cedo pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e anunciada no X (antigo Twitter).

“Segurança é uma das maiores preocupações dos brasileiros e uma prioridade do Parlamento – e prioridade se faz ouvindo, dialogando e agindo”, declarou o parlamentar.

Em 22 de setembro, Motta afirmou que o Congresso precisa “tirar da frente” o que ele classificou como “pautas tóxicas”, para que, segundo ele, o país possa se debruçar sobre temas como reforma administrativa, segurança pública e isenção do Imposto de Renda (IR).

Eis os projetos que tiveram as urgências aprovadas: