Paralisação do transporte público em Rio Branco é suspensa após acordo entre Prefeitura, Câmara e sindicato

Representantes da Prefeitura de Rio Branco, da Câmara Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Público do Acre (SINTTPAC) se reuniram nesta quinta-feira (11) para discutir propostas de valorização dos profissionais e melhorias no transporte coletivo da capital.

O encontro, realizado no gabinete da Secretaria Municipal de Articulação Institucional, resultou na suspensão da paralisação prevista para esta sexta-feira. Segundo o sindicato, a decisão reforça o compromisso com o diálogo e com a população. O projeto será votado até a próxima quinta-feira, garantindo tempo para análise e eventuais ajustes.

O secretário de Articulação Institucional destacou a importância da cooperação entre Executivo, Legislativo e sindicato: “Trabalhamos em parceria para apresentar soluções que beneficiem trabalhadores e usuários do transporte público”, afirmou.

Do lado do Legislativo, os vereadores confirmaram que acompanharão de perto o processo e garantirão que o cronograma seja cumprido. Até quinta-feira, as planilhas serão analisadas e, se necessário, serão propostas emendas.

O encontro consolidou o compromisso das três partes em manter o diálogo aberto e buscar avanços concretos no transporte público de Rio Branco, priorizando o serviço à população e a valorização dos profissionais.