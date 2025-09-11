11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Paralisação do transporte público em Rio Branco é suspensa após acordo entre Prefeitura, Câmara e sindicato

Entidade representativa e poderes públicos firmam compromisso de votar projeto que visa melhorias no setor até quinta-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Representantes da Prefeitura de Rio Branco, da Câmara Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Público do Acre (SINTTPAC) se reuniram nesta quinta-feira (11) para discutir propostas de valorização dos profissionais e melhorias no transporte coletivo da capital.

Reunião discute melhorias e valorização dos trabalhadores do transporte público/Foto: Ascom

O encontro, realizado no gabinete da Secretaria Municipal de Articulação Institucional, resultou na suspensão da paralisação prevista para esta sexta-feira. Segundo o sindicato, a decisão reforça o compromisso com o diálogo e com a população. O projeto será votado até a próxima quinta-feira, garantindo tempo para análise e eventuais ajustes.

Secretário destaca a importância do diálogo entre Executivo, Legislativo e sindicato para melhorar o transporte público/Foto: Ascom

O secretário de Articulação Institucional destacou a importância da cooperação entre Executivo, Legislativo e sindicato: “Trabalhamos em parceria para apresentar soluções que beneficiem trabalhadores e usuários do transporte público”, afirmou.

Representantes do sindicato e da Câmara reforçam compromisso com melhorias no transporte coletivo/Foto: Ascom

Do lado do Legislativo, os vereadores confirmaram que acompanharão de perto o processo e garantirão que o cronograma seja cumprido. Até quinta-feira, as planilhas serão analisadas e, se necessário, serão propostas emendas.

Compromisso firmado garante continuidade do diálogo até votação do projeto/Foto: Ascom

O encontro consolidou o compromisso das três partes em manter o diálogo aberto e buscar avanços concretos no transporte público de Rio Branco, priorizando o serviço à população e a valorização dos profissionais.

Representantes do sindicato e do Legislativo durante conversa construtiva sobre o transporte público/Foto: Ascom

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost