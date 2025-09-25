25/09/2025
Paraná Pesquisas: Gladson e Marcio Bittar lideram corrida para o Senado

O senador Petecão (PSD-AC) aparece em último lugar, com 11%

A Paraná Pesquisas, instituto nacional que divulgou um levantamento sobre a disputa pelo Governo do Acre em 2026, também avaliou o cenário para o Senado. O governador Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar lideram a corrida.

Gladson Cameli e Marcio Bittar/Foto: Secom

No primeiro cenário, Cameli tem 42,4%, enquanto Bittar aparece com 24,8%. Jorge Viana vem em terceiro, com 23,7%. A ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) registra 21,2%, e Mara Rocha (MDB-AC), também ex-deputada, aparece com 20,3%.

Coronel Ulysses surge em sexto lugar, com 17,5%. O deputado federal Dr. Eduardo Velloso (União-AC) obtém 13,7%. Por último, o senador Petecão (PSD-AC) aparece com 11%.

Veja outros cenários:

A pesquisa entrevistou 1.505 pessoas em 18 municípios do Acre, no período de 19 a 23 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%.

