Paraná Pesquisas: Gladson e Marcio Bittar lideram corrida para o Senado

A Paraná Pesquisas, instituto nacional que divulgou um levantamento sobre a disputa pelo Governo do Acre em 2026, também avaliou o cenário para o Senado. O governador Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar lideram a corrida.

No primeiro cenário, Cameli tem 42,4%, enquanto Bittar aparece com 24,8%. Jorge Viana vem em terceiro, com 23,7%. A ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) registra 21,2%, e Mara Rocha (MDB-AC), também ex-deputada, aparece com 20,3%.

Coronel Ulysses surge em sexto lugar, com 17,5%. O deputado federal Dr. Eduardo Velloso (União-AC) obtém 13,7%. Por último, o senador Petecão (PSD-AC) aparece com 11%.

Veja outros cenários: