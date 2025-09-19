Paris Garden oferece nesta sexta experiência musical com a dupla com Elissandro e Richard Bader

O Paris Garden promove nesta sexta-feira (20) uma programação com dois ambientes musicais para o público. No espaço, a animação ficará por conta das apresentações ao vivo de Elissandro e Richard Bader, que se revezam para atender diferentes estilos e gostos musicais.

Segundo a organização, a proposta é oferecer uma noite especial para quem busca lazer em Rio Branco, unindo gastronomia e música em um mesmo local. O evento terá início no período da noite e segue até a madrugada.

Com dois palcos funcionando simultaneamente, os frequentadores poderão escolher entre os diferentes ambientes e acompanhar os shows de forma integrada à programação da casa.