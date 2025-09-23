Park Bo-Gum no Brasil: emoção, surpresas e fãs que viajaram de longe para fan meeting

Carismático, sensível e amável: foram com esses adjetivos que as fãs definiram o ator sul-coreano Park Bo-Gum. Um artista completo, ele atua, canta, compõe, apresenta e ainda toca piano. Com todo esse talento, esteve em São Paulo pela primeira vez no último domingo (21/9) para conhecer de perto seus “amigos”, como gosta de chamar os fãs. Na turnê “Be With You”, Bo-Gum mostrou toda sua sensibilidade e dedicação para estar próximo do público. Em um fan meeting que deveria durar cerca de 2 horas, acabou permanecendo por quase 4, tempo em que interagiu, abraçou fãs, preparou presentes e, claro, cantou seus sucessos — incluindo uma surpresa em português.

Ao conversar com o público, o ator falou sobre seu personagem Yang Gwan-sik, no dorama da Netflix, um de seus trabalhos mais recentes e muito querido pelo público. Questionado sobre qual conselho daria ao personagem, brincou que ele deveria “fazer exames” e cuidar melhor da saúde. Bo-Gum também relembrou sua atuação em “Um Bom Garoto”, produção do Prime Video em que treinou boxe por seis meses para dar vida ao ex-medalhista Dong-ju.

Dois momentos se destacaram durante o fan meeting. O primeiro foi um sorteio em que três fãs poderiam fazer qualquer pedido ao ator. Maria, uma das sortudas, pediu para recitar um poema de sua autoria para Bo-Gum. Além de ouvir a homenagem, ele foi até o piano e improvisou uma melodia, tornando a cena ainda mais emocionante. O segundo grande destaque foi quando ele cantou “Você Me Vira a Cabeça”, clássico de Alcione, levando o público a cantar junto em coro.

Fãs viajam de outros estados para ver Bo-Gum

Até onde vai o amor de um fã? Em entrevista ao portal LeoDias, algumas admiradoras contaram que viajaram por horas para encontrar o ídolo. Diretamente de Goiânia (GO), Andy explicou o que a cativou no artista. “Eu sou muito fã da sensibilidade dele e do quão ele é gentil, tanto com as pessoas de fora, quanto com seus fãs, com todos. Isso me admira muito nele. Além de ser um excelente ator, capaz de interpretar desde um psicopata até um homem apaixonado”, contou a produtora de eventos.

Sua amiga completou: “Ele é sensível, doce, amável, gentil, ele é um pacote completo. Eu me vejo nele, na sensibilidade, então ele me inspira muito. Os trabalhos dele são impecáveis. Costumo dizer que cada produção dele traz um pouco de sua história pessoal”.

Ainda na fila para o evento, a anestesista Gabriela relatou que teve a sorte de encontrar Bo-Gum no hotel em que ele estava hospedado e conseguiu uma foto. “Eu comecei a chorar, comecei a tremer. Aí ele viu, deu um tchauzinho pra mim. Fiz sinal, perguntei: ‘posso tirar uma foto’…”, lembrou. Ela também descreveu como ele foi no encontro: “Muito simpático. Ele me perguntou se eu era daqui [de São Paulo]. Respondi que não, que era do Rio, e que tinha vindo só para ver ele”, contou emocionada.

Esse fan meeting foi, na verdade, um encontro de arte, carinho e emoção que ficará para sempre na memória de todos os presentes.