Parque da Cidade terá exposição de tanques de guerra e itens militares

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
parque-da-cidade-tera-exposicao-de-tanques-de-guerra-e-itens-militares

O Parque da Cidade vai receber a Exposição da Semana da Pátria, com a exibição de artigos militares como viaturas blindadas, embarcações e maquetes de navios. A mostra será a partir desta sexta-feira (5/9) até domingo (7/9), das 9 às 17 horas,  no estacionamento 12 – próximo ao Parque Ana Lídia.

De acordo com a Marinha do Brasil, que coordena a exposição, o público poderá assistir a apresentações musicais e a exibições de cães treinados para atividades militares.

Os visitantes também poderão se divertir com simuladores de paraquedismo, de periscópio (instrumento de observação em submarino) e de passadiço (área de comando de um navio).

O evento reunirá ainda atividades promovidas pelas Forças Armadas, forças auxiliares e instituições de Segurança Pública.

Veja a programação:

  • Sexta-feira (5/9)
    9h – Demonstração de cães da Força Aérea Brasileira
    10h – Banda de música da FAB
    15h e 16h30 –  Banda de música do Corpo de Bombeiros do DF
  • Sábado (6/9)
    10h – Banda musical do Exército
    15h – Exibição da Ordem Unida Silenciosa e Cães (movimentos sincronizados sem voz de comando)
  • Domingo (7/9)
    10h – Demonstração de cães da Polícia Civil do DF
    15h e 16h30 – Banda de música dos fuzileiros navais

Serviço

Semana da Pátria
Onde: estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, próximo ao Parque Ana Lídia
Quando: de 5 a 7 de setembro (sexta-feira a domingo)
Horário: das 9h às 17h
Entrada: Gratuita

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.