Parque da Cidade terá exposição de tanques de guerra e itens militares

O Parque da Cidade vai receber a Exposição da Semana da Pátria, com a exibição de artigos militares como viaturas blindadas, embarcações e maquetes de navios. A mostra será a partir desta sexta-feira (5/9) até domingo (7/9), das 9 às 17 horas, no estacionamento 12 – próximo ao Parque Ana Lídia.

De acordo com a Marinha do Brasil, que coordena a exposição, o público poderá assistir a apresentações musicais e a exibições de cães treinados para atividades militares.

Os visitantes também poderão se divertir com simuladores de paraquedismo, de periscópio (instrumento de observação em submarino) e de passadiço (área de comando de um navio).

O evento reunirá ainda atividades promovidas pelas Forças Armadas, forças auxiliares e instituições de Segurança Pública.

Veja a programação:

Sexta-feira (5/9)

9h – Demonstração de cães da Força Aérea Brasileira

10h – Banda de música da FAB

15h e 16h30 – Banda de música do Corpo de Bombeiros do DF

10h – Banda musical do Exército

15h – Exibição da Ordem Unida Silenciosa e Cães (movimentos sincronizados sem voz de comando)

10h – Demonstração de cães da Polícia Civil do DF

15h e 16h30 – Banda de música dos fuzileiros navais

Serviço

Semana da Pátria

Onde: estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, próximo ao Parque Ana Lídia

Quando: de 5 a 7 de setembro (sexta-feira a domingo)

Horário: das 9h às 17h

Entrada: Gratuita