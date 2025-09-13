Parte da Asa Norte ficará sem energia por 3 horas neste sábado

Moradores da Asa Norte passarão por um período de interrupção no fornecimento de energia, neste sábado (13/9), das 13h às 16h.

A suspensão será na SQN 105, para que sejam executados serviços de melhoria e modernização da rede elétrica da região.

Segundo a Neoenergia Brasília, a interrupção ocorre para garantir a segurança, tanto dos profissionais quanto da população.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.