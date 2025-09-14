partido-de-motta-cobra-lula-a-privatizar-correios

Partido do presidente da Câmara, Hugo Motta (PB), o Republicanos entrou na ofensiva para cobrar o governo Lula a privatizar os Correios. A privatização da estatal foi defendida, nos últimos dias, pelo próprio presidente nacional da sigla, o deputado federal Marcos Pereira (SP).
“Os Correios precisam ser privatizados! Estou batendo nessa tecla há muito tempo, e não é por acaso. A estatal está com um rombo bilionário de mais de R$ 4 bilhões. Apesar disso, o governo Lula finge que está tudo bem. O Congresso já fez a sua parte ao autorizar a privatização”, afirmou Pereira.
4 imagensFechar modal.1 de 4
O presidente da Câmara, Hugo Motta
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 4
O presidente do Republicanos, Marcos Pereira
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados3 de 4
Planalto pressiona Correios a demitir funcionários e vender imóveis
Reprodução / Direção Concursos 4 de 4
O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos
Valter Campanato/Agência Brasil
Na segunda-feira (8/9), o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, foi notificado por uma comissão do Sennado sobre a abertura de uma apuração detalhada acerca de má-gestão na empresa. A investigação se deve ao rombo milionário acumulado pela estatal.
Leia também
-
Prejuízo dos Correios quintuplica no 2º trimestre, para R$ 2,6 bilhões
-
Governista chega atrasado e oposição aprova “mini-CPI” dos Correios
-
Na corda bamba, ministro quer levar Lula a seu reduto eleitoral
-
Onde Lula estava quando STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão
No final de agosto, os Correios divulgaram um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro trimestre de 2025. É mais de três vezes o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado (R$ 1,35 bilhão). Em 2024, a empresa fechou o ano com romo de R$ 2,6 bilhões em seu orçamento.
O atual presidente dos Correios é considerado uma indicação pessoal de Lula. O comando da empresa, porém, é cobiçado pelo grupo político do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que já comanda o Ministério das Comunicações, pasta à qual a estatal é vinculada.