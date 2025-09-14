partido-de-motta-cobra-lula-a-privatizar-correios

Partido do presidente da Câmara, Hugo Motta (PB), o Republicanos entrou na ofensiva para cobrar o governo Lula a privatizar os Correios. A privatização da estatal foi defendida, nos últimos dias, pelo próprio presidente nacional da sigla, o deputado federal Marcos Pereira (SP).

“Os Correios precisam ser privatizados! Estou batendo nessa tecla há muito tempo, e não é por acaso. A estatal está com um rombo bilionário de mais de R$ 4 bilhões. Apesar disso, o governo Lula finge que está tudo bem. O Congresso já fez a sua parte ao autorizar a privatização”, afirmou Pereira.

O presidente da Câmara, Hugo Motta

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira

Planalto pressiona Correios a demitir funcionários e vender imóveis

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos

Na segunda-feira (8/9), o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, foi notificado por uma comissão do Sennado sobre a abertura de uma apuração detalhada acerca de má-gestão na empresa. A investigação se deve ao rombo milionário acumulado pela estatal.

No final de agosto, os Correios divulgaram um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro trimestre de 2025. É mais de três vezes o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado (R$ 1,35 bilhão). Em 2024, a empresa fechou o ano com romo de R$ 2,6 bilhões em seu orçamento.

O atual presidente dos Correios é considerado uma indicação pessoal de Lula. O comando da empresa, porém, é cobiçado pelo grupo político do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que já comanda o Ministério das Comunicações, pasta à qual a estatal é vinculada.