Passageira grava motorista de aplicativo se masturbando durante corrida

Durante o percurso, a vítima gravou um vídeo que mostra o motorista, , identificado com a inicial S., se masturbando enquanto dirigia. No depoimento à polícia, ela também relatou ter sentido cheiro de álcool e de cigarro dentro do Fiat Mobi preto. A identidade da passageira não foi divulgada.

Ao chegar ao destino, a mulher procurou diretamente o batalhão da Polícia Militar (PMDF) no Guará e, em seguida, registrou a ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia (PCDF). Ela também relatou o caso à plataforma.

Em nota, a Uber informou que o motorista foi banido do aplicativo, que o valor da corrida foi reembolsado e que a vítima recebeu acesso ao canal de suporte psicológico oferecido em parceria com o movimento MeToo.