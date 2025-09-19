Passageiros ficam na rua após ônibus novo quebrar em Rio Branco; veja vídeo

Um ônibus novo da Ricco Transportes apresentou problemas e quebrou na Avenida Ceará, em Rio Branco, por volta das 18h desta sexta-feira (19).

A pane deixou passageiros retidos e obrigou a população a aguardar na rua até que outro ônibus fosse disponibilizado para o transporte. Moradores e usuários relataram que a situação gerou transtornos e atrasos, já que muitos precisaram esperar em meio ao trânsito intenso.

A empresa responsável ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o incidente.

Veja o vídeo: