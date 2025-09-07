Pastor acreano transforma vidas ao resgatar presos e jovens das ruas pela fé; conheça

O pastor Tarcío Barros, de 31 anos, lidera um projeto religioso que atua dentro e fora dos presídios do Acre para oferecer uma nova oportunidade de vida a jovens e adultos envolvidos com a criminalidade. Há cinco anos, ele realiza pregações nas unidades prisionais, onde, segundo relata, milhares de pessoas já ouviram a palavra e muitas decidiram abandonar o crime.

“Comecei a pregar a palavra de Deus dentro dos presídios, muitos jovens começaram a aceitar a Jesus. Nunca faltei a uma visita religiosa, faça chuva ou sol, sempre acreditei na mudança deles. Depois das pregações, sempre pergunto quem quer aceitar Jesus como seu único salvador e, quando aceitam, passamos a acompanhá-los lá dentro. Quando saem, incentivamos que estudem, trabalhem e participem dos cultos”, disse.

A iniciativa se estende também para fora das cadeias. Atualmente, quatro jovens que deixaram o sistema prisional vivem na própria igreja, chamada Geração Eleita, localizada no bairro Sobral, em Rio Branco. “Resgatei eles porque não tinham para onde ir. Um deles passou sete anos preso, não tem pai nem mãe e diz que hoje sou como pai para ele. Me tornei pai e mãe de muitos que foram abandonados”, contou o pastor.

O trabalho, no entanto, enfrenta limitações financeiras. A igreja sobrevive com poucas ofertas e doações. “Temos o desafio de pagar aluguel, energia e ainda garantir café da manhã, almoço e janta para os jovens que moram lá. Não temos parceria fixa, corremos atrás de doações, às vezes conseguimos, outras não, mas nunca faltou”, relatou.

De acordo com o pastor, mais de duas mil pessoas já passaram pelas atividades da igreja. Muitos retornaram aos estudos, cursam faculdade, encontraram emprego ou se mudaram para outras cidades em busca de novas oportunidades. “Nem todos congregam na nossa igreja, mas muitos hoje estão estruturados, com vida nova”, acrescentou.

Além de jovens e ex-detentos, o espaço também acolhe pessoas em busca de fortalecimento espiritual e apoio emocional. “Trabalhamos com cura e libertação espiritual. Muitos nos procuram com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Também recebemos profissionais da saúde, da segurança, idosos em tratamento médico e pessoas desempregadas. Temos relatos de portas de emprego que se abriram depois que fortaleceram a fé”, afirmou.

Para o pastor Tarcío Barros, a motivação vem das escrituras sagradas. “Em Lucas 19:10, está escrito que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É nisso que acredito. Me sinto feliz em poder ajudar todos eles”, disse.

A Igreja Geração Eleita está localizada na Rua 15, bairro Sobral, em Rio Branco, e segue funcionando com base em doações voluntárias e no trabalho social desenvolvido com jovens e famílias em situação de vulnerabilidade.