Pastor André Fernandes se despede da Lagoinha Alphaville e anuncia novo chamado

O pastor André Fernandes, até então líder da Lagoinha Alphaville, anunciou oficialmente sua despedida neste domingo (31), em um culto marcado por emoção e fortes declarações no altar.

A cerimônia contou com a presença do pastor André Valadão, presidente da Lagoinha Global, que subiu ao palco ao lado da esposa, Cassiane, para orar pelo casal André e Quezia Fernandes. O gesto simbolizou a transição de liderança e a bênção da denominação para a nova fase ministerial.

Em discurso à igreja, Fernandes declarou que seu tempo como pastor sênior havia chegado ao fim. Ele destacou que encerra o ciclo com sentimento de dever cumprido:

“A gente entrega com honra a uma igreja que, a despeito de alguns levantes e calúnias, nunca viveu um escândalo. A gente entrega com uma liderança ilibada, um caráter limpo, um coração puro”, afirmou.

O pastor ressaltou ainda a firmeza diante das adversidades e afirmou que todo o ministério foi conduzido “dando o melhor”.

Nas redes sociais, André reforçou a decisão:

“Obediência não é coragem, obediência é temor! Hoje me despeço de um dos capítulos mais importantes da minha história, pra me lançar em um chamado apostólico! Jesus está me chamando pra me derramar e me gastar pela igreja dEle nos quatro cantos da Terra!”.

A publicação repercutiu rapidamente, reunindo mensagens de apoio e carinho de membros e seguidores.

Futuro da Lagoinha Alphaville

Com a saída de Fernandes, a Lagoinha Alphaville segue sob supervisão de André Valadão, dentro da estrutura da Lagoinha Global. A unidade é considerada uma das mais relevantes da denominação fora de Minas Gerais e deve manter sua programação regular de cultos, conferências e projetos sociais.

📌 Fonte: Fuxico Gospel

✍️ Redigido por ContilNet