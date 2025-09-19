Pastor do Acre recebe profecia impressionante durante congresso no Ceará e vídeo viraliza

O pastor Hugo Walisson, líder do Ministério Profético Internacional em Rio Branco, recebeu uma profecia do pastor Leonardo Sales durante o Congresso Missionário realizado no Crato, no Ceará. O momento, registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais, chegando a meio milhão de visualizações em uma das plataformas.

O Ministério Profético Internacional, liderado por Hugo Walisson, está localizado no residencial Jaguar, na rua Apolônio Sales, e tem apresentado rápido crescimento no Acre. Apesar de comandar a denominação, o pastor tem ampliado sua atuação por meio de convites para pregações em outros estados e até no exterior.

Durante o evento no Crato, Hugo Walisson era um dos ministradores, quando recebeu a profecia de Leonardo Sales, reconhecido nacionalmente como profeta. No ato, Sales afirmou que Deus prometeu levar Hugo a percorrer o Brasil e outros países: “O senhor não vai nem desarrumar as malas. Vai viver mais no avião que no seu lar”, declarou diante de uma igreja que se manteve animada e participativa durante a cerimônia.

VEJA O VÍDEO:

https://www.instagram.com/reel/DOy_uHKknrX/?igsh=MWV6bDgyNmFycWJ3Mw==