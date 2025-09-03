Pastor mirim reage ao ser chamado de falso profeta: “Você tem amante”

O pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, reagiu a um fiel que o chamou de “falso profeta” durante um culto na Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, em Carapicuíba (SP).

Nas imagens, ele se dirige a um homem identificado como Cléber, que não aparece no vídeo: “Está me chamando de falso pastor, Cléber? Não deixa eu falar da sua amante, não, Cléber? Não deixa eu falar da Clara não, Cléber? Você tá me chamando de falso pastor, Cléber? Tira a camisinha de dentro da carteira, Cléber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, te pego no meio da multidão, porque Deus tá falando que tem que respeitar o profeta”.

Na sequência, Miguel pede que os fiéis levantem as mãos e afirma: “Vai dar tudo certo na sua vida”.

O adolescente ganhou notoriedade ao declarar que seria capaz de curar o câncer, pedir contribuições financeiras em troca de bênçãos e relatar que nasceu surdo e mudo, sem tímpanos e cordas vocais. Segundo ele, teria iniciado sua “missão” aos 3 anos, após ser curado da condição. Atualmente, participa de eventos religiosos em diferentes estados e concede entrevistas a emissoras de rádio, TV e podcasts.

