Patrícia Poeta vai receber Serginho Groisman no Encontro

Nesta quarta-feira, dia 1º, Patrícia Poeta vai receber no “Encontro” o apresentador Serginho Groisman.

Os profissionais, vale destacar, compartilham de tempos de trajetória similares na Globo.
Enquanto Serginho comemora 25 anos de “Altas Horas”, Patrícia completa 25 anos de emissora.
Ela, passando pelo jornalismo até o comandar o “Encontro”, há cerca de três anos e meio.

A conversa entre os dois promete memórias e histórias de bastidores, com o líder do “Altas Horas” trazendo as transformações do formato no decorrer do tempo e curiosidades da atração que revela talentos e acompanha a música e cultura brasileira.

Em tempo: no próximo sábado, será a vez da Patrícia marcar presença no programa do Serginho.

