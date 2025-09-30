Patrulha Canina segue fazendo grande sucesso no Via Verde Shopping e atrai famílias acreanas

Pela primeira vez no Acre, a Patrulha Canina Sea Patrol chegou ao Via Verde Shopping, transformando o espaço em um verdadeiro mar de diversão. A atração segue encantando as crianças e conquistando o coração das famílias acreanas, que estão vivendo momentos cheios de cor, alegria e imaginação.

O espaço, montado na praça de alimentação, em frente ao cinema, se tornou ponto de encontro para quem busca lazer e boas lembranças em família. Com um mar de bolinhas gigante, navio patrulha, caça palavras e os personagens mais queridos da animação, a experiência tem levado o público para dentro de um cenário lúdico e cheio de encantamento.

Aberta para crianças de 2 a 12 anos, a atração garante diversão para todas as idades. E para os pequenos de até 5 anos, a regra é clara: a diversão fica ainda melhor com a companhia dos pais. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h, oferecendo flexibilidade para que as famílias possam escolher o melhor momento para aproveitar.

Segundo o coordenador de Marketing do Via Verde Shopping, Daniel Ferreira, o grande diferencial é unir diversão e conforto em um só lugar: “Trazer a Patrulha Canina Sea Patrol pela primeira vez ao Acre é motivo de muita alegria para nós. Queremos encantar as famílias com uma atração exclusiva, em um ambiente seguro, prático e cheio de conforto. Aqui, as crianças se divertem e os pais aproveitam o melhor mix de lojas e serviços que só o Via Verde Shopping oferece”, afirma.

A atração é bilhetada, com ingressos a partir de R$ 40,00, disponíveis na bilheteria do espaço. Por tempo limitado, o evento já virou sucesso e reforça o shopping como destino completo de compras, gastronomia e diversão.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.