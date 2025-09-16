Paula Braun e Mateus Solano anunciam fim do casamento: “nossa relação se transformou”

Mateus Solano e Paula Braun anunciaram, nesta terça (16/9), o fim do casamento. Em postagem conjunta nas redes sociais, o ex-casal afirmou que “nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo”, agradecendo o carinho do público e pedindo respeito à privacidade da família. VEJA+1

Segundo os comunicados, eles seguem amigos e parceiros na criação dos filhos, Flora e Benjamin. A separação ocorreu de forma pacífica, e os dois mencionam inclusive planos profissionais em comum. VEJA

Veículos de entretenimento repercutiram o anúncio publicado nos perfis oficiais dos artistas. O Terra, por exemplo, destacou o término após 17 anos de união e registrou o teor da mensagem divulgada hoje. Terra

Fonte: Postagem conjunta nas redes (via Veja Gente, Metrópoles) e cobertura do Terra. VEJA+2Metrópoles+2

✍️ Redigido por ContilNet