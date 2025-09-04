Paula Mattos fala de exclusão do feminejo: “Como se eu não existisse”

Paula Mattos abriu o coração ao participar do Tem Base Podcast e revelou mágoas sobre sua trajetória no sertanejo, especialmente em relação ao movimento feminino que ganhou força no gênero. A cantora relembrou o início de carreira ao lado de Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, mas contou ter se sentido deixada de lado.
“Eu fiz parte desse momento [do início do ‘feminejo’] e, para muitos artistas, inclusive mulheres, é como se eu não existisse. Lembro de uma matéria que tinha eu, Maiara, Maraisa e Marília na capa: as mulheres abrindo o movimento”, disse ela.
A artista continuou: “Eu fiquei chateada por um bom tempo, mas hoje eu estou em paz, estou em um momento maravilhoso, em um escritório incrível… Mas teve essa questão, de resto foi tudo bom”, falou.
Ao falar sobre os bastidores, Paula revelou não saber exatamente o que a levou a ser deixada de fora do movimento:
“Até hoje não sei de fato o motivo disso, mas infelizmente muitos artistas têm o ego muito grande, de não citar, não falar, não incluir… Tem muita coisa que aconteceu, nem posso relatar aqui, mas tem esse fato”, explicou.
Ainda segundo Paula Mattos, ela teve problemas com alguns escritórios. “Eu tive problemas com alguns escritórios, de gravar projeto, entrar no escritório… Fizeram grandes trabalhos, mas entrei com agenda com 12, 14 datas e as datas foram caindo… Não sei se era porque tinha muito artista pra focar, insistir. Aí saímos [do escritório]”.