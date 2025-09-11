Paulo Figueiredo insinua que Cármen Lúcia não fez o próprio voto

O influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo usou as redes sociais, nesta quinta-feira (11/9), para atacar a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o voto dela no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

Em publicação no X (antigo Twitter), Figueiredo comparou a magistrada a uma aluna que apresenta um trabalho sem tê-lo feito. “Cármen Lúcia é claramente a coleguinha que está tendo que apresentar um trabalho para a turma que não foi ela que fez. Completamente insegura”, escreveu.

Confira post:

A fala ocorre após a ministra proferir seu voto na tarde desta quinta. Com a posição dela, a Primeira Turma do STF formou maioria pela condenação de Bolsonaro e de outros sete réus acusados de participação em um suposto plano de golpe contra o resultado da eleição presidencial de 2022.

O placar está em 3 a 1 pela condenação, restando apenas o voto do ministro Cristiano Zanin. Mesmo sem essa manifestação, o resultado já está definido dentro da turma.

O voto de Cármen Lúcia acompanhou o relatório do ministro Alexandre de Moraes, que também defendeu a condenação. O ministro Flávio Dino votou no mesmo sentido, enquanto Luiz Fux divergiu, absolvendo a maior parte dos acusados.

Quem são os réus

Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República

Alexandre Ramagem, deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, que foi candidato a vice-presidente em 2022.

De acordo com a votação até o momento, Bolsonaro, Ramagem, Garnier, Torres, Heleno e Paulo Sérgio estão em 3 a 1 pela condenação, em razão da divergência de Fux. Já em relação a Mauro Cid e Braga Netto, o placar é de 4 a 0 pela condenação por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de 3 a 1 quanto a outros crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).