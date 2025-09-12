12/09/2025
Paulo Figueiredo: voto de Fux “não muda nada” junto ao governo Trump

Escrito por Metrópoles
paulo-figueiredo:-voto-de-fux-“nao-muda-nada”-junto-ao-governo-trump

Braço direito de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o influenciador Paulo Figueiredo avaliou à coluna que o voto do ministro do STF Luiz Fux para absolver Jair Bolsonaro “não muda nada” na ofensiva junto ao governo Trump por sanções a autoridades brasileiras.

“O que tem o voto do Fux a ver com Washington? O voto está sendo acompanhado, mas não muda nada aqui”, disse Figueiredo à coluna.

4 imagensDeputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo em Washington, nos EUAMinistro Luiz Fux, do STFO ex-presidente Jair BolsonaroFechar modal.1 de 4

Paulo Figueiredo sugere nova ocupação da Mesa Diretora da câmara pela oposição

Reprodução / YouTube2 de 4

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo em Washington, nos EUA

Reprodução/X3 de 4

Ministro Luiz Fux, do STF

Victor Piemonte/STF4 de 4

O ex-presidente Jair Bolsonaro

HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto

O influenciador argumenta que a palavra dele e de Eduardo Bolsonaro já teria peso “o suficiente” para convencer o governo Trump a aplicar sanções contra autoridades e empresas brasileiras. “Não consigo ver como (o voto de Fux) muda”, reforçou o jornalista bolsonarista.

A opinião de Figueiredo difere da posição de outros aliados de Jair Bolsonaro. Esse grupo avalia que o voto de Fux, embora não tenha mudado o resultado final do julgamento do ex-presidente, dá força ao bolsonarismo para articular, junto ao governo Trump, novas sanções contra o Brasil.

