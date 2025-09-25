Paulo Heverton comemora 10 anos de carreira com Vavá & Márcio na AABB em Rio Branco

A celebração dos 10 anos de carreira do cantor acreano Paulo Heverton promete agitar a capital no próximo dia 27 de setembro. O evento será realizado no tradicional Bar da Piscina da AABB, na capital, que será transformado em um verdadeiro palco de festa e emoção para homenagear a trajetória do artista.

Marcado por uma carreira construída com talento e carisma, o cantor preparou uma noite especial para o público que o acompanha desde o início. E para tornar a comemoração ainda mais inesquecível, a programação contará com uma atração nacional de peso como Vavá & Márcio, ex-integrantes do grupo Karametade, donos de sucessos que embalaram gerações.

A proposta é reunir música, dança e nostalgia em um único espaço. Os fãs podem esperar um repertório repleto de grandes hits, tanto do homenageado da noite quanto da dupla convidada, que promete levantar o público com clássicos do pagode romântico e muito mais.

Os ingressos promocionais já estão à venda, mas são limitados. A organização recomenda garantir a entrada com antecedência para não ficar de fora dessa noite especial que celebra uma década de música, dedicação e paixão pelo palco, por meio do Disk entrega (68) 98100-1092.