paulo-soares-fez-texto-marcante-antes-da-morte-de-antero-greco;-leia

Paulo Soares fez uma dupla marcante com Antero Greco na ESPN. Juntos, apresentaram o SportsCenter e protagonizaram momentos icônicos na televisão. Após a morte de Greco, Amigão escreveu um texto emocionante, quando o ex-companheiro de bancada estava em seus ‘últimos dias’. A publicação voltou a viralizar nesta segunda-feira (29/9).

“Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem”, descreveu.

Ele ainda contou que tinham planos de voltar a apresentar um programa juntos. “Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda”, encerrou.

Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Morreu nesta segunda-feira (29/9) o apresentador e jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, aos 63 anos. Afastado da ESPN, o profissional da imprensa estava com problemas de saúde. Em 2023, ele revelou ter passado por seis cirurgias na coluna.

Paulo trabalhou por mais de três décadas na ESPN. O jornalista ficou marcado por apresentar o SportsCenter ao lado de Antero Greco, que faleceu em 2023, em decorrência de um tumor no cérebro.

O velório de Paulo Soares acontecerá das 13h às 17h, nesta segunda-feira, no Funeral Home, situado na cidade de São Paulo, na Rua São Carlos do Pinhal, 376.