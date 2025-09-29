Paulo Soares, o Amigão, fez história ao lado de Antero Greco

O jornalista Paulo Soares, que morreu nesta segunda-feira (29/9), fez história como apresentador do programa SportsCenter, dos canais ESPN. Ele comandava o programa ao lado de Antero Greco, que faleceu em 16 de maio de 2024, aos 69 anos, em decorrência de um tumor no cérebro.

Eles apresentavam o programa com irreverência, bom humor e risadas marcantes. Eles tiveram histórias icônicas como “Milton Caraglio” e “Louis Picamoles”.

Hoje essa dupla se encontra novamente no céu 40 minutos da melhor dupla de jornalismo da TV fechada esportiva antero grecco e Paulo Soares o amigão pic.twitter.com/fgSQp6WydT — Crise No Palmeiras (@crisemeiras) September 29, 2025

Paulo Soares morreu nesta segunda (29/9)

Causa da morte não foi revelada

Paulo Soares e Antero Greco marcaram a bancada do SportsCenter

Morreu nesta segunda-feira (29/9) o apresentador e jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, aos 63 anos. Afastado da ESPN, o profissional da imprensa estava com problemas de saúde. Em 2023, ele revelou ter passado por seis cirurgias na coluna.

O velório de Paulo Soares acontecerá das 13h às 17h, nesta segunda-feira, no Funeral Home, situado na cidade de São Paulo, na Rua São Carlos do Pinhal, 376.

SportsCenter

O programa foi criado em 2000 durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. O projeto segue no ar até os dias atuais. O Amigão chegou à ESPN em 1994, pouco depois da criação do canal no Brasil.