29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Paulo Soares, o Amigão, fez história ao lado de Antero Greco

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
paulo-soares,-o-amigao,-fez-historia-ao-lado-de-antero-greco

O jornalista Paulo Soares, que morreu nesta segunda-feira (29/9), fez história como apresentador do programa SportsCenter, dos canais ESPN. Ele comandava o programa ao lado de Antero Greco, que faleceu em 16 de maio de 2024, aos 69 anos, em decorrência de um tumor no cérebro.

Eles apresentavam o programa com irreverência, bom humor e risadas marcantes. Eles tiveram histórias icônicas como “Milton Caraglio” e “Louis Picamoles”.

Hoje essa dupla se encontra novamente no céu

40 minutos da melhor dupla de jornalismo da TV fechada esportiva

antero grecco e Paulo Soares o amigão pic.twitter.com/fgSQp6WydT

— Crise No Palmeiras (@crisemeiras) September 29, 2025

3 imagensCausa da morte não foi reveladaPaulo Soares e Antero Greco marcaram a bancada do SportsCenterFechar modal.1 de 3

Paulo Soares morreu nesta segunda (29/9)

Reprodução/ESPN2 de 3

Causa da morte não foi revelada

Reprodução/X3 de 3

Paulo Soares e Antero Greco marcaram a bancada do SportsCenter

Reprodução/ESPN – Metrópoles

Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Morreu nesta segunda-feira (29/9) o apresentador e jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, aos 63 anos. Afastado da ESPN, o profissional da imprensa estava com problemas de saúde. Em 2023, ele revelou ter passado por seis cirurgias na coluna.

Paulo trabalhou por mais de três décadas na ESPN. O jornalista ficou marcado por apresentar o SportsCenter ao lado de Antero Greco, que faleceu em 2023, em decorrência de um tumor no cérebro.

O velório de Paulo Soares acontecerá das 13h às 17h, nesta segunda-feira, no Funeral Home, situado na cidade de São Paulo, na Rua São Carlos do Pinhal, 376.

SportsCenter

O programa foi criado em 2000 durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. O projeto segue no ar até os dias atuais. O Amigão chegou à ESPN em 1994, pouco depois da criação do canal no Brasil.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost