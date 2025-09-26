pcc-tem-grupo-de-elite-para-“ataques-contra-autoridades”,-diz-derrite

O secretário de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Guilherme Derrite, afirmou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) tem um grupo de elite com criminosos treinados para planejar e executar atentados contra autoridades. A fala ocorreu nesta sexta-feira (26/9), em meio às investigações sobre a morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, assassinado no dia 15 de setembro em Praia Grande, no litoral paulista.
27 imagensFechar modal.1 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança2 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança3 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança4 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança5 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança6 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança7 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança8 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança9 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança10 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança11 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança12 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança13 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Redes sociais14 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Redes sociais15 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Redes sociais16 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Redes sociais17 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Redes sociais18 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança19 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança20 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança21 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança22 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Câmera de segurança23 de 27
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Reprodução/Redes sociais24 de 27
O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Valentina Moreira/Metrópoles25 de 27
O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Valentina Moreira/Metrópoles26 de 27
O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Valentina Moreira/Metrópoles27 de 27
O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes
Valentina Moreira/Metrópoles
Segundo Derrite, a execução de Ruy Ferraz está ligada ao grupo chamado de “restrita tática”. “É por isso que a gente não pode subestimar a organização criminosa. Eles são extremamente perigosos”, afirmou o secretário.
“De uns anos para cá, eles montaram um grupo da organização criminosa chamado ‘restrita tática’. Os indivíduos dessa restrita tática são treinados para realizarem atentados contra autoridades. Eles passam por treinamentos com diversos armamentos”, disse Derrite.
Também nesta sexta (26/9), o secretário afirmou que um dos atiradores que matou o ex-delegado foi preso pelas autoridades. Rafael Marcell Dias Simões, de 42 anos, conhecido como Jaguar, se entregou à polícia na madrugada do dia 20 de setembro, cinco dias após o crime. Ele nega participação no assassinato do ex-delegado e diz que tinha ido buscar a filha na escola no momento da emboscada.
Leia também
-
Restrita tática: como PCC escolhe membros da “tropa de elite do crime”
-
PCC mobiliza “restrita tática” para vingança contra “novo Marcola”
-
Ex-delegado executado: 8º suspeito tem diversas passagens pela polícia
-
Execução de ex-delegado teve mais de 60 tiros de fuzil e pistola
Presos
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), quatro pessoas foram presas e outras quatro são procuradas até o momento. As autoridades ainda aguardam resultados de laudos periciais e prosseguem com as investigações.
William Silva Marques, dono da casa usada como QG do crime; Rafael Marcell Dias Simões, que se entregou no último sábado (20/9); Dahesley Oliveira Pires, acusada de ser a pessoa que buscou o fuzil no litoral paulista; e Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, que teria sido responsável por dar carona para um dos criminosos fugir da cena do crime são os quatro presos até agora.
Os quatro foragidos são: Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, que tiveram material genético encontrado em um dos carros usados no crime; Luis Antônio Rodrigues de Miranda, procurado por ter pedido à Dahesley para ir buscar um dos fuzis utilizados na execução e, agora, Humberto Alberto Gomes.
O que se sabe sobre a execução
A polícia usa imagens de câmeras de segurança para entender a dinâmica do crime que vitimou o ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, no dia 15 de setembro, no litoral paulista.
Um vídeo obtido pelo Metrópoles mostra o momento em que os criminosos dera início à emboscada. Eles estacionaram um carro em uma rua próxima da Prefeitura de Praia Grande, onde a vítima trabalhava como titular da Secretaria de Administração, às 18h02.
Após 14 minutos, o veículo de Ruy Fontes aparece na gravação, passa ao lado dos criminosos e é alvo de tiros. Ruy tenta fugir, mas é perseguido, bate o carro em um ônibus após cerca de 2,5 quilômetros e é executado.
Nenhuma linha de investigação descartada
Autoridades da SSP não descartam a participação de agentes públicos na execução de Ferraz. Além de ter sido inimigo número 1 do PCC quando atuava como delegado, Ruy Ferraz tinha inimizades dentro da polícia e trabalhava como secretário de Administração em Praia Grande, onde pode ter contrariado interesses locais. Oficialmente, nenhuma hipótese é descartada pela cúpula da SSP.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo
Divulgação/Alesp2 de 6
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo
Divulgação/Prefeitura de Praia Grande3 de 6
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo
Divulgação/Alesp4 de 6
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo
Reprodução/Prefeitura de Praia Grande5 de 6
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo
Divulgação/Polícia Civil6 de 6
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP
Divulgação/Polícia Civil de SP
Internamente na Polícia Civil, a ação tem sido comparada à execução do corretor de imóveis Vinícius Gritzbach, inimigo do PCC morto com 10 tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com as investigações, três PMs teriam sido contratados pela facção para executar o crime.
Entre as linhas de investigação sobre o mando do crime, a força-tarefa acredita em uma possível vingança do PCC. Ruy Ferraz foi o primeiro delegado a investigar a facção no estado, no começo dos anos 2000, e atuou na transferência algumas das principais lideranças para presídios federais de segurança máxima, como Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.
Quem era Ruy Ferraz
- Ruy Ferraz Fontes atuou por mais mais de 40 anos Polícia Civil de São Paulo era especialista na facção criminosa PCC.
- Ele iniciou a carreira como delegado de polícia titular da Delegacia de Polícia do Município de Taguaí, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 7.
- Durante a vida profissional, foi delegado de Polícia Assistente da Equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
- Também atuou como delegado de Polícia Titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).
- Além disso, Ferraz foi delegado de Polícia Titular da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandou outras delegacias e divisões na Capital.
- O então secretário de Administração de Praia Grande também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP).
- Ele ainda foi professor Assistente de Criminologia e Direito Processual Penal da Universidade Anhanguera e atou como Professor de Investigação Policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Acadepol).
- Ruy assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025, até ser morto nessa segunda-feira.
- O policial também foi o primeiro delegado a investigar a atuação do PCC no estado, enquanto chefiava a Delegacia de Roubo a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), no início dos anos 2000.
- Ele foi jurado de morte por Marco William Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo do PCC, em 2019, após o criminoso ser transferido para o sistema penitenciário federal.