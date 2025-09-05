PCDF e governo Lula se reúnem de novo para debater paridade com a PF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) volta a se reunir com o governo federal, nesta sexta-feira (5/9), para seguir tratando do aumento salarial para a categoria. O encontro ocorre dois dias após os policiais rejeitarem a proposta do Executivo que oferecia aumento salarial de 18,9%.

Representantes dos delegados, peritos, agentes e escrivães devem conversar com equipes do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República. O encontro está marcado para a partir das 10h, no bloco C da Esplanada dos Ministérios.

Já no período da tarde, a partir das 15h, no mesmo local, o governo federal vai ouvir integrantes da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Será a quarta vez que governo federal e forças de segurança do DF se juntarão para tratar de paridade e reajuste salarial. Desta vez, o encontro foi articulado pela senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) e pela deputada federal Érika Kokay (PT-DF) junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às ministras Gleisi Hoffmann (SRI) e Esther Dweck (MGI). As reuniões vêm sendo chamadas de fóruns de diálogos.

“No último fórum de diálogos, em 22 de agosto, os representantes já haviam informado que o índice [de 18,9% de reajuste] não seria aceito. Imediatamente procurei as ministras e o presidente [Lula] e pedi a reavaliação”, declarou a senadora Leila Barros.

“Eles [integrantes do governo] compreenderam o pleito e são sensíveis à causa — até porque os maiores avanços salariais dessas carreiras ocorreram nos governos Lula 1 e 2”, relembrou a parlamentar.

Na mesma linha, a deputada federal Érika Kokay ressaltou a importância dos governos Lula anteriores para os agentes de segurança pública da capital. “Foram nos governos de Lula que tivemos as melhores propostas de reajuste e valorização das forças”, declarou.

Kokay espera que, nesta sexta-feira (5/9), os policiais enfim sejam contemplados. “A expectativa é que tenhamos uma proposta digna. Estamos trabalhando, diuturnamente, para que a proposta seja aceita na sua integralidade.”

O presidente do Sinpol-DF, Enoque Venancio de Freitas, confirma que a expectativa é alta para que a reunião desta sexta seja concluída com uma sinalização positiva por parte do presidente Lula.

“Para os policiais civis do DF, seria lamentável que, neste terceiro mandato, essa equiparação não fosse reconhecida, já que o presidente Lula sempre teve como missão do seu trabalho político o reconhecimento profissional e a valorização dos trabalhadores”, afirmou Freitas.

“Os policiais civis do DF reacenderam a esperança de recuperar a isonomia com a volta de Lula à Presidência da República. Para nós, do sindicato, e para toda a categoria, criou-se a expectativa e a confiança de que, com o retorno de Lula em seu terceiro mandato, esse direito seria restabelecido.”

Paridade com a PF

Os policiais civis do DF buscam igualdade salarial em relação com a Polícia Federal (PF). Em contrapartida, o governo federal ofereceu reajuste de 18,9% a ser pago em duas parcelas. O valor, porém, ficaria distante do pretendido pela categoria.

A proposta de 18,9%, a ser paga em duas parcelas, (uma em 2025 e outra em 2026), foi rejeitada com unanimidade por policiais civis na última terça-feira (3/9), quando os sindicatos dos Policiais Civis (Sinpol) e dos Delegados de Polícia Civil (Sindepo) do DF realizaram assembleias que, somadas, reuniram mais de 1,3 mil servidores da corporação.

Como as forças de segurança são custeadas pelo Fundo Constitucional do DF, mantido pela União, quaisquer reajustes precisam do aval do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional.

Ibaneis envia ofício a Lula

O governador Ibaneis Rocha (MDB) encaminhou a Lula, nessa quarta-feira (3/9), um ofício no qual reitera o pedido enviado em fevereiro deste ano para concessão do reajuste salarial às forças de segurança do DF.

“Dessa forma, com o objetivo de dar andamento à questão, promovendo a justa e necessária recomposição salarial das forças de segurança pública da capital federal, reitero a vossa excelência o pedido para que seja encaminhada ao Congresso Nacional proposta legislativa nos prazos e percentuais originariamente solicitados pelo Governo do Distrito Federal, os quais podem ser suportados com recursos do Fundo Constitucional”, afirmou o governador.

O Governo do Distrito Federal (GDF) sugeriu ao Palácio do Planalto aumento salarial para polícias civil e militar que varia de acordo com o cargo e chega a 44% sobre a remuneração bruta. O reajuste garantiria a isonomia com a Polícia Federal, reivindicada pelos profissionais.

Durante agenda no Lago Sul, no último dia 25, Ibaneis declarou que vai buscar uma reunião presencial com Lula se for necessário.

“Quando o Wellington Luiz [presidente da CLDF] me disse que precisava se reunir com a esquerda para tratar da equiparação da remuneração das corporações ao da Polícia Federal, eu disse que quero que dê certo. Só lhe pedi uma coisa, para não ter que ir lá pedir ao presidente Lula. Mas se for para beneficiar as nossas forças de segurança, até para isso vocês podem contar comigo”, comentou o governador, no fim de agosto.