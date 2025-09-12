PCDF prende 5 por tráfico e apreende 10 mil comprimidos de ecstasy

Cinco homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta sexta-feira (12/9), pelo crime de tráfico de drogas. O grupo vinha sendo investigado havia seis meses.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela manhã.

Veja a ação:

Agentes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), unidade responsável pelas investigações, apreenderam mais de 10 mil comprimidos de ecstasy, seis quilos de skunk (um tipo mais potente de maconha) e mais de um quilo de MDMA, além de lança-perfume, cogumelos, balanças de precisão e duas armas de fogo.

Ainda segundo os investigadores, o bando alugava imóveis pelo DF para esconder as drogas vendidas e dificultar as batidas policiais.

As apurações acerca do grupo criminoso continuam, afirma a 1ª DP.