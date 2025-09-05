PCDF prende “Bonde do iPhone” em ação contra furtos em grandes eventos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou operação nas primeiras horas desta sexta-feira (5/9), para desarticular uma organização criminosa especializada em furtos de celulares em grandes eventos, no DF. A operação “Colheita Blindada” cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em Ceilândia, Santa Maria, Samambaia e também ocorre em São Luís, no Maranhão.

De acordo com investigações da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), o “Bonde o iPhone” era organizado e tinha como principal alvo, os celulares da Apple. As apurações tiveram início em 2023, após a prisão de um integrante do grupo durante a Festa do Morango de Brazlândia.

Os policiais identificaram a atuação de 16 pessoas, que se organizavam de forma estruturada e com divisão de tarefas para furtar celulares em grandes festas e shows no Distrito Federal e Entorno.

Segundo a PCDF, a organização criminosa atuava em três núcleos:

O primeiro se infiltrava nos eventos para praticar os furtos;

O segundo recebia os aparelhos furtados e os mantinha em poder do grupo, dificultando a identificação dos autores;

O terceiro cuidava do desbloqueio, da revenda dos celulares e até da realização de transferências bancárias fraudulentas a partir das contas das vítimas

Antecedentes criminais

As apurações apontam que o grupo agia de forma coordenada, com elevado grau de sofisticação, o que permitia a prática reiterada dos delitos sem expor diretamente todos os envolvidos

Entre os alvos da operação, há investigados com antecedentes criminais por furto, roubo, organização criminosa, homicídio, receptação, tráfico de drogas e estelionato. Além da Festa do Morango, os policiais identificaram a participação da quadrilha em outros grandes eventos do DF, como o festival “Só Track Boa” e a Parada do Orgulho LGBTQIA+.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a possível participação de outros envolvidos e o destino dos aparelhos furtados.