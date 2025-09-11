11/09/2025
PCDF prende homem que estuprou mulher enquanto ela dormia

Um homem, de 46 anos, foi preso preventivamente por estuprar uma mulher enquanto ela dormia. O crime foi cometido em agosto, mas o mandado foi cumprido na segunda-feira (8/9) pela Polícia Civil (PCDF).

Segundo a investigação, a vítima havia ingerido bebida alcoólica e adormecido, momento em que o suspeito retirou suas roupas e manteve relações sexuais com a mulher, sem que ela pudesse se opor.

Ainda de acordo com as diligências, após o crime, ele fugiu do local onde morava, na Fercal, e estava foragido até então.

Na última segunda-feira (8/9), ele foi localizado e preso por agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), no Assentamento Dorothy, em Sobradinho.

