PCDF sobre incêndio na Esplanada: “Sem ligação com julgamento no STF”

O incêndio que destruiu banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, nessa terça-feira (9/9), não teve relação com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus que ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a Polícia Civil (PCDF).

“Ele é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, completamente divorciado da realidade. Então, não tem ligação com o julgamento que ocorre no STF. É um fato isolado”, afirmou o delegado da 5° Delegacia de Polícia (Área Central) Sérgio Bautzer.

O delegado disse que, muito provavelmente, o suspeito queria destruir os banheiros e recuperar as partes metálicas das estruturas. “Isso para, posteriormente, vender e conseguir drogas”, afirmou. Segundo Bautzer, 26 banheiros foram consumidos pelo fogo.

O suspeito, Lucas Ferreira Alves, 22 anos, negou em depoimento que tenha cometido o crime. “Durante a oitiva, ele disse não ser o autor do crime e questionou se tínhamos alguma prova”, comentou o delegado Bautzer.

“Num primeiro momento, iria fazer o indiciamento por dano qualificado, com uso de material explosivo. Porém, por causa da dimensão dos fatos, decidi autuar por incêndio”, comentou.

De acordo com o plantonista, o suspeito vai ficar detido esta noite na 5ª DP. “Amanhã (quarta-feira) ele desce para a carceragem da PCDF, onde fica à disposição da Justiça”, explicou o delegado.

