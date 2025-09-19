PCdoB realiza conferência estadual no Acre, nesta sexta e sábado

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realiza sua Conferência Estadual Ordinária nesta sexta-feira (19) e sábado (20), no Auditório da Fecomercio, situado na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, em Rio Branco.

O evento começa às 8h em ambos os dias e promete reunir filiados e simpatizantes do partido para discutir pautas relevantes e definir diretrizes para o futuro.

A Conferência tem como foco principal a discussão e deliberação sobre Projetos de Resolução apresentados pelo Comitê Central, bem como a avaliação das atividades de direção do partido. Entre os pontos de destaque, está a definição do número de integrantes da nova direção estadual e a eleição dos novos membros do Comitê Estadual.

Além disso, os participantes também escolherão delegados e delegadas que representarão o Acre no Plenário Nacional do 16º Congresso do PCdoB, previsto para ocorrer em data futura. Este encontro é visto como uma oportunidade crucial para fortalecer a organização interna do partido e aumentar a participação política no cenário nacional.

O PCdoB convida todos os seus filiados e interessados a participarem desse importante evento, que busca consolidar a atuação do partido no estado e fomentar o debate sobre os desafios e perspectivas da política brasileira.